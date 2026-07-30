IQVIA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IQVIA hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,53 USD. Im letzten Jahr hatte IQVIA einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 4,37 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IQVIA 4,02 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at