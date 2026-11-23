IQVIA Holdings Aktie
WKN DE: A2JSPM / ISIN: US46266C1053
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23.11.2026 06:50:14
IQVIA Reportedly Nears $1.1 Bln Takeover Of British Drug Developer Quotient Sciences
(RTTNews) - Clinical research group IQVIA Holdings Inc. (IQV) is nearing around $1.1 billion takeover of Quotient Sciences, Bloomberg reported Sunday citing people familiar with the market.
As per the report, the takeover offer for the UK-based drug development and manufacturing specialist could be announced as soon as Monday.
The development comes as IQVIA plans to expand its role in bringing new medicines to market.
Nottingham-based Quotient, owned by the private equity firm Permira since 2019, specializes in early-stage drug development and clinical manufacturing.
Earlier in May, IQVIA reportedly acquired a collection of discovery-stage assets from Charles River Laboratories Inc.
On the NYSE, IQVIA shares traded at $245.82 on Friday, down 1.89%. In the after-hours, the shares gained 0.54%.
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