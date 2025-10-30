IQVIA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

IQVIA hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IQVIA 1,55 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,10 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IQVIA einen Umsatz von 3,89 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at