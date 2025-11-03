IR Japan gewährte Anlegern Blick in die Bücher

IR Japan ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IR Japan die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 9,34 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,460 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 972,5 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at