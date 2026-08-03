IR Japan stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IR Japan hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei IR Japan ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,99 Prozent auf 13,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at