IR Japan vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

IR Japan lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,41 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IR Japan ein EPS von 8,02 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,56 Milliarden JPY – ein Plus von 11,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IR Japan 1,40 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at