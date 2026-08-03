IR Japan: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

IR Japan hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 34,77 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IR Japan noch ein Gewinn pro Aktie von 34,32 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,50 Prozent auf 2,16 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at