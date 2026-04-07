Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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07.04.2026 14:00:00
IRA contributions hit new record, driven by Roth enthusiasm and Gen Z
There is still time to make IRA contributions for 2025. The deadline is April 15.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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