iRadimed informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

iRadimed hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 24,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte iRadimed 21,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at