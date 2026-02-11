iRadimed öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

iRadimed hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD gegenüber 0,400 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 19,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,75 USD beziffert, während im Vorjahr 1,50 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 73,24 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 83,81 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at