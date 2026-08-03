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03.08.2026 06:31:29
iRadimed öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
iRadimed präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
iRadimed hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,450 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 20,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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