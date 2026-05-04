iRadimed: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

iRadimed stellte am 01.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei iRadimed noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 19,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at