iRadimed stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

iRadimed hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

iRadimed hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,400 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 21,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at