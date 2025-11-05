|
05.11.2025 06:31:28
iRadimed stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
iRadimed hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
iRadimed hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,400 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 21,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!