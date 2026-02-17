iRadimed Aktie
17.02.2026 19:53:10
IRadimed Stock Up 80% in One Year as Fund Sells $29 Million Stake Amid Record Quarter
On February 17, 2026, Nine Ten Capital Management disclosed selling 342,907 shares of IRadimed (NASDAQ:IRMD), an estimated $29.42 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Nine Ten Capital Management reduced its position in IRadimed by 342,907 shares during the fourth quarter. The estimated value of the shares sold is approximately $29.42 million, calculated using the average closing price for the quarter. The quarter-end position value decreased by $13.21 million, reflecting both the share sale and changes in the company’s share price.IRadimed specializes in MRI-compatible medical devices, offering a focused product portfolio that addresses safety and operational needs in imaging environments. The company leverages a direct sales model and an established distribution network to reach a broad base of healthcare providers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
