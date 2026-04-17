Toll Holdings LtdShs Aktie
WKN: 918388 / ISIN: AU000000TOL1
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17.04.2026 22:31:26
Iran: Internet blackout highlights real toll of censorship
For Iran's government, the internet shutdown is about control. But for millions of ordinary Iranians, it is a daily reminder that access to the wider world, and even running a business, is controlled by the state.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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