KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.04.2026 10:06:00
Iran: KI-generierte Lego-Clips als Instrument der psychologischen Kriegsführung
Moderne Kriege werden längst nicht mehr nur auf dem Schlachtfeld geführt. Auch im Netz ringen die Konfliktparteien um Deutungshoheit. Ein Studio geht viral.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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