Ryanair Holdings Aktie

Ryanair Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908889 / ISIN: US7835131043

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18.05.2026 13:08:00

Iran: Ryanair macht trotz Kriegs Milliardengewinn

Trotz Billig-Image musste Ryanair zuletzt die Ticketpreise erhöhen. Nun vermeldet die irische Airline ein überraschend hohen Gewinn. Eine Prognose für das laufende Jahr wagt sie aber vorerst nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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