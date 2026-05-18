Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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18.05.2026 13:08:00
Iran: Ryanair macht trotz Kriegs Milliardengewinn
Trotz Billig-Image musste Ryanair zuletzt die Ticketpreise erhöhen. Nun vermeldet die irische Airline ein überraschend hohen Gewinn. Eine Prognose für das laufende Jahr wagt sie aber vorerst nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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