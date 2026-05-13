Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
13.05.2026 14:39:26
Iran: Surge of political prisoners amid US-Israel war
Amid the US-Israel war with Iran, as the world breathlessly watches the Strait of Hormuz, Tehran is quietly increasing pressure on political prisoners. Advocates are sounding the alarm, warning of mass executions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!