TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|
03.03.2026 09:36:00
Iran: TUI plant Rückholungen ab Dienstag
Für gestrandete Kunden von TUI könnte es schon am Dienstag zurück nach Deutschland gehen. Die Chefin eines Branchenverbands warnt, dass Reisen durch die Lage in Nahost langfristig teurer werden könnten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu TUI AG
|
09:36
|Iran: TUI plant Rückholungen ab Dienstag (Spiegel Online)
|
09:30
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
08:18
|Reisebranche: Müssen die Gäste in der Region nun beruhigen (dpa-AFX)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 13,50 Euro (dpa-AFX)
|
06:16
|Dertour-Chef: Urlaub bleibt trotz Krisen stark gefragt (dpa-AFX)
|
02.03.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
02.03.26
|TUI-Aktie fällt kräftig: Reisen in VAE, Katar und Bahrain vorerst gestrichen (Dow Jones)
|
02.03.26
|MDAX aktuell: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu TUI AG
|06:37
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|7,02
|-5,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.