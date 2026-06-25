Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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25.06.2026 20:27:19
Iran: UK Navy reports cargo vessel hit in Strait of Hormuz
The reported attack has caused the UN maritime agency to halt its evacuations of seafarers stranded in the Gulf. Meanwhile, Rubio is finishing up his Mideast tour. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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