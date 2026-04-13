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13.04.2026 10:16:38

Iran: 60 Passagierflugzeuge seit Kriegsbeginn außer Betrieb

TEHERAN (dpa-AFX) - Infolge der israelisch-amerikanischen Angriffe sind im Iran 60 Passagierflugzeuge außer Betrieb genommen worden. Im Krieg seien sieben Flughäfen Ziel von Bombardierungen geworden, berichtete die Zeitung "Shargh" unter Berufung auf den Verband der iranischen Fluggesellschaften. Ob die Flugzeuge zerstört oder beschädigt wurden, war zunächst unklar.

Die größten Schäden durch die Luftangriffe seien an den Flughäfen Mehrabad in Teheran sowie in der nordwestlichen Metropole Tabris und in der Wüstenstadt Kaschan, einem beliebten Touristenziel, entstanden. Besonders betroffen waren dem Verband zufolge die Airlines Mahan Air und Iran Air.

In der Nacht zum vergangenen Mittwoch hatten die Kriegsparteien eine zweiwöchige Waffenruhe vereinbart. Verhandlungen über ein Ende des Krieges scheiterten am Wochenende zunächst./arb/DP/stw

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