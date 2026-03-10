Iran: Autofahrer nehmen wegen Spritpreisen bisher nicht öfter den Zug

In Deutschland ist zuletzt eine verstärkte Nachfrage nach der Eisenbahn im Fernverkehr zu bemerken gewesen, weil die Spritpreise in Folge des Iran-Krieges steigen. In Österreich ist das nicht der Fall. Einerseits sind die Diesel- und Benzinpreise in Deutschland oder auch Italien noch einmal bemerkenswert teuerer als hierzulande. Andererseits sprachen die ÖBB auf APA-Anfrage davon, "keine signifikanten Konsumentenreaktionen" wegen gestiegener Treibstoffpreise zu verzeichnen.

In Deutschland hingegen lagen die Buchungen trotz Schwankungen laut verschiedener Berichte in den vergangenen Tage deutlich über den eigentlichen Prognosen. An einzelnen Tagen bewege sich die Nachfrage um zehn Prozent über Erwartung.

phs