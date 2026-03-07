Kuwait Aktie
WKN DE: A0KD4T / ISIN: KW0EQ0601314
|
07.03.2026 20:41:47
Iran bedroht Straße von Hormus: Kuwait drosselt voraussichtlich seine Ölförderung
Die Angriffe auf Nachbarstaaten und die Straße von Hormus lähmen die Wirtschaft massiv. Katar und der Irak kürzen bereits ihre Gasförderung. Einem Dokument zufolge will Kuwait nun seine Ölförderung drosseln. Zwei weitere Staaten könnten folgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Kuwait Co.for Process Plant Construction & Contracting
Analysen zu Kuwait Co.for Process Plant Construction & Contracting
