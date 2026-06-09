09.06.2026 15:47:39

Iran beschlagnahmt zahlreiche Vermögen von Kritikern

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Justiz hat eigenen Angaben zufolge mehr als 200 Vermögen von Kritikern und Regierungsgegnern beschlagnahmt. Justizsprecher Asghar Dschahangir sprach iranischen Medien zufolge von "Vaterlandsverrätern", deren Besitz und Vermögen konsequent eingezogen werde. Auf welchen Zeitraum er sich bezog, blieb zunächst unklar.

Seit Ausbruch des Kriegs durch die USA und Israel Ende Februar haben auch Bewohner der iranischen Metropolen von zunehmenden Repressionen berichtet. Unter anderem haben Kontrollen von Fahrzeugen durch die Sicherheitsdienste in den Städten zugenommen. Viele Iranerinnen und Iraner sehen mit Sorge, dass Konten von Kritikern eingefroren werden.

Die iranische Regierung begründet ihre Maßnahmen mit dem Kampf gegen mutmaßliche Spione und Verräter. Kritiker werfen der iranischen Führung auch vor, mit der Beschlagnahme von Vermögen die Kriegskasse füllen zu wollen. Dutzende Menschen wurden bereits seit Kriegsbeginn hingerichtet./arb/DP/men

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen Gewinne. Die US-Börsen zeigt sich am Dienstag mit Aufschlägen. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.
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