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30.03.2026 10:10:38
Iran bestätigt Tötung von Marine-Kommandeur
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat die Tötung eines wichtigen Marinekommandeurs bestätigt. In einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung berichteten die einflussreichen Revolutionsgarden vom "Märtyrertod" ihres Marinekommandeurs, Konteradmiral Aliresa Tangsiri. Sie bezeichneten ihn als "Kämpfer auf dem Wege Gottes" und "großen Helden". Israel hatte Tangsiri nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff am Mittwoch getötet./arb/DP/nas
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