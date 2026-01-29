Iran bestellt deutschen Botschafter ins Außenministerium ein

TEHERAN (dpa-AFX) - Der deutsche Botschafter im Iran, Axel Dittmann, ist laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna ins Außenministerium einbestellt worden. Generaldirektor, Aliresa Jussefi, kritisierte dabei Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) als "verantwortungslose Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Irans".

Merz hatte Mitte Januar zum brutalen Vorgehen der iranischen Sicherheitskräfte gegen die Massenproteste gesagt: "Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen."

Außerdem verurteilte das Außenministerium die Entscheidung der EU, die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) als Terrororganisation einzustufen. Dies sei ein Verstoß gegen die nationale Souveränität des Landes.

Die Einigung der EU auf den jahrelang kontrovers diskutierten Schritt erfolgte vor dem Hintergrund der Ereignisse der vergangenen Wochen auf einem Außenministertreffen in Brüssel. Bei der gewaltsamen Unterdrückung von Massendemonstrationen sollen nach Angaben von iranischen Menschenrechtsaktivisten Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Menschen getötet worden sein./da/DP/he