21.04.2026 21:23:38

Iran: Blockade iranischer Häfen ist Verstoß gegen Waffenruhe

TEHERAN (dpa-AFX) - Kurz vor Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wirft Teheran Washington erneut Verletzungen der Feuerpause vor. "Iranische Häfen zu blockieren, ist ein kriegerischer Akt und somit ein Verstoß gegen die Waffenruhe", schrieb der iranische Außenminister Abbas Araghtschi auf X. Der Angriff auf ein Handelsschiff und die "Geiselnahme" seiner Besatzung sei ein noch schwerwiegenderer Verstoß.

US-Streitkräfte hatten in der Nacht zu Dienstag einen Öltanker geentert, der zuvor von den USA wegen Zusammenarbeit mit dem Iran mit Sanktionen belegt worden war.

Während die Zeit für eine Einigung zwischen den USA und dem Iran angesichts der bald auslaufenden Waffenruhe drängt, ist nach wie vor unklar, ob es zu neuen Gesprächen zwischen den USA und dem Iran kommt. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende seine Bereitschaft dazu signalisiert - und sich bis zuletzt optimistisch gegeben. Die Abreise der US-Delegation um Vizepräsident JD Vance verzögert sich jedoch US-Medienberichten zufolge. Aus dem Iran gibt es bisher keine offizielle Zusage für weitere Friedensgespräche in Pakistan./mar/DP/he

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