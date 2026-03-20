20.03.2026 06:56:40

IRAN-BLOG/EU-Spitzen verurteilen iranische Angriffe auf Nachbarstaaten

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen im Nahen Osten:

EU-Spitzen verurteilen iranische Angriffe auf Nachbarstaaten

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben die "wahllosen" Angriffe des Iran auf andere Länder im Nahen Osten verurteilt und Teheran aufgefordert, seine Attacken sofort einzustellen. In einer Erklärung nach einem Treffen der EU-Spitzen in Brüssel erklärte die EU, dass die "Entwicklungen im Iran und in der weiteren Region die regionale und globale Sicherheit bedrohen", und forderte die Länder auf, das Völkerrecht einzuhalten. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, um die Marine-Mission der EU im Roten Meer mit der Sicherung der Schifffahrtswege in der Straße von Hormus zu beauftragen. Der Iran hat die Meerenge - eine schmale Wasserstraße, durch die normalerweise etwa 20 Prozent des weltweiten Öls transportiert werden - durch Angriffe auf den Handelsverkehr praktisch blockiert.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 01:57 ET (05:57 GMT)

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