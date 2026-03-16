IRAN-BLOG/EU sucht nach Wegen, die Straße von Hormus offenzuhalten

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen im Nahen Osten:

EU sucht nach Wegen, die Straße von Hormus offenzuhalten

Die Minister der Europäischen Union werden über Möglichkeiten beraten, die Straße von Hormus offen zu halten, während der Krieg im Iran weitergeht, sagte die Hohe Vertreterin der EU, Kaja Kallas. Am Rande einer Sitzung des Rates für Auswärtige Angelegenheiten in Brüssel sagte Kallas, die Sperrung der Meerenge sei gefährlich für die Energieversorgung Asiens. Etwa 85 Prozent des Öls und Gases, das durch die Meerenge transportiert wird, gehe in asiatische Länder, während die Sperrung auch für Düngemittel problematisch sei, sagte sie. "Wenn es in diesem Jahr an Düngemitteln mangelt, wird es im nächsten Jahr auch zu Lebensmittelknappheit kommen", sagte sie. Die EU-Außenbeauftragte erklärte, sie habe am Wochenende mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres darüber gesprochen, ob es möglich sei, einen Rahmen ähnlich dem Schwarzmeer-Abkommen vom Juli 2022 zu schaffen, das nach der russischen Invasion in der Ukraine den kommerziellen Export von Getreide und Düngemitteln aus wichtigen ukrainischen Häfen ermöglichte.

Drohnenangriff auf Ölindustrie der Emirate

Nach Angaben von Behördenvertretern der Vereinigten Arabischen Emirate ist nach einem Drohnenangriff in der Ölindustriezone von Fujairah ein Feuer ausgebrochen. Es handelte sich um den zweiten derartigen Angriff dort innerhalb von zwei Tagen. Die Behörden teilten mit, dass bei dem Brand niemand verletzt worden sei, und fügten hinzu, dass Einsatzkräfte des Zivilschutzes sofort reagierten, um das Feuer einzudämmen.

Trump fordert Nato-Hilfe in Straße von Hormus

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit der Financial Times die Nato-Verbündeten der USA vor einer "sehr schlechten" Zukunft gewarnt, sollten sie nicht bei der Öffnung der Straße von Hormus helfen. Trump forderte Großbritannien, China, Frankreich, Japan und Südkorea auf, Kriegsschiffe in die Meerenge zu entsenden. Er rief die Länder dazu auf, "alles zu tun, was nötig ist", um zu helfen. "Wenn es keine Reaktion gibt oder wenn die Reaktion negativ ausfällt, denke ich, dass dies sehr schlecht für die Zukunft der Nato sein wird", sagte Trump zur der Financial Times.

Trump könnte Gipfeltreffens mit Xi verschieben

US-Präsident Donald Trump erwägt, seine für Ende des Monats geplante Reise nach Peking zu verschieben. Gleichzeitig drängt er China dazu, bei der Wiederherstellung der Befahrbarkeit der Straße von Hormus zu helfen. In einem Interview mit der Financial Times sagte Trump, er wünsche sich, dass Peking vor seinem Gipfeltreffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zur Bewältigung der Ölversorgungsengpässe beitrage. "Ich denke, China sollte ebenfalls helfen, da das Land 90 Prozent seines Öls über die Meerenge bezieht", sagte Trump. "Wir möchten das vorher wissen", sagte er in Bezug auf das Gipfeltreffen. "Wir verschieben es vielleicht", sagte er, ohne anzugeben, um wie lange.

Japan plant noch keine Entsendung von Schiffen nach Hormus

Japan plant derzeit nicht, Kriegsschiffe in den Nahen Osten zu entsenden. "Wir erwägen derzeit keine Entsendung der SDF", sagte Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi im Parlament und bezog sich dabei auf die japanische Berufsarmee, die als "Selbstverteidigungsstreitkräfte" (Self Defense Forces, SDF) bezeichnet wird. In derselben Sitzung erklärte die japanische Premierministerin Sanae Takaichi, Japan habe noch keine offizielle Anfrage der USA zur Beteiligung an der Wiederöffnung der Straße von Hormus erhalten. Sie fügte jedoch hinzu: "Die japanische Regierung prüft derzeit, wie angemessen darauf reagiert werden kann." Der Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, dass Verbündete wie Japan den USA bei der Wiederöffnung der Meerenge helfen sollten, erfolgte im Vorfeld des Gipfeltreffens zwischen Trump und Takaichi diese Woche in Washington, D.C.

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March 16, 2026 05:03 ET (09:03 GMT)