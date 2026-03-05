IRAN-BLOG/EU und Golf-Kooperationsrat rufen in Nahostkrise zur Diplomatie auf

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen im Nahen Osten:

EU und Golf-Kooperationsrat rufen in Nahostkrise zur Diplomatie auf

Die Europäische Union und der Golf-Kooperationsrat (GCC) sind nach eigenen Angaben "vereint" in ihrer Forderung nach Stabilität und Diplomatie im Nahen Osten sowie dem Recht der Golfstaaten auf Selbstverteidigung. "Die Minister erinnerten an das naturgegebene Recht der GCC-Staaten gemäß Artikel 51 der UN-Charta, sich einzeln und kollektiv gegen die bewaffneten Angriffe des Iran zu verteidigen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung im Anschluss an eine Videokonferenz der EU- und Golf-Außenminister. Europäische Staats- und Regierungschefs planen derzeit, die militärischen Ressourcen in der Region zu verstärken. Frankreich, Italien und Griechenland haben erklärt, dass sie zusammenarbeiten, um die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu verteidigen.

Israel fordert Bewohner im Süden Beiruts zur Flucht auf

Das israelische Militär hat am Donnerstag im Zuge der israelischen Offensive gegen die Hisbollah die Bewohner der südlichen Vororte Beiruts aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. "Retten Sie Ihr Leben und verlassen Sie umgehend Ihre Häuser", sagte Avichay Adraee, der arabischsprachige Sprecher des israelischen Militärs. "Es ist Ihnen untersagt, sich nach Süden zu bewegen", sagte er zudem und warnte, dass jede Bewegung in Richtung Süden das Leben der Bewohner in Gefahr bringen würde. Israel hat diese Woche eine Bombardierungskampagne im Libanon gestartet, die sich gegen die Hisbollah richtet, eine vom Iran unterstützte Miliz. Viele Tausend Menschen leben in den südlichen Vororten Beiruts, die überwiegend schiitisch-muslimisch geprägt sind.

Schiffsversicherer zur Zusammenarbeit mit Trump bei Hormus-Deckung bereit

Versicherer bei Lloyd's of London erklären sich bereit, mit US-Präsident Donald Trump an seinem Plan für ein staatliches Programm zur Versicherung von Tankern zusammenzuarbeiten, die die Straße von Hormus passieren. Durch diese Meerenge fließen rund 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung. Sie weisen aber darauf hin, dass privater Versicherungsschutz im Allgemeinen weiterhin verfügbar sei und Angebote zur Versicherung von Schiffen gemacht würden, die bereit seien, die gefährliche Durchfahrt zu riskieren.

Milliardär aus Dubai kritisiert Trumps Vorgehen im Iran scharf

Ein führender Geschäftsmann aus den Emiraten hat die US-Angriffe auf den Iran verurteilt und Präsident Trump direkt dafür kritisiert, dass er den gesamten Nahen Osten in Gefahr bringe. "Wer hat Ihnen die Befugnis erteilt, unsere Region in einen Krieg mit #Iran zu ziehen? Und auf welcher Grundlage haben Sie diese gefährliche Entscheidung getroffen?", schrieb der milliardenschwere Projektentwickler Khalaf Al Habtoor in einem mehr als 500 Wörter umfassenden Beitrag auf X. "Haben Sie den Kollateralschaden kalkuliert, bevor Sie den Abzug betätigt haben? Und haben Sie bedacht, dass die ersten, die unter dieser Eskalation leiden werden, die Länder der Region selbst sein werden!"

Reckitt Benckiser stoppt vorerst Produktion in Bahrain

Der britische Konsumgüterhersteller Reckitt Benckiser hat die Produktion in einem Werk in Bahrain wegen des Iran-Krieges eingestellt. Der Schritt sei unternommen worden, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten, sagte Reckitt-CEO Kris Licht am Donnerstag in einem Interview. "Es ist noch zu früh, um wirklich darüber zu sprechen, was das für das Geschäft bedeuten könnte oder nicht. Im Moment konzentrieren wir uns voll und ganz auf unsere Mitarbeiter und deren Sicherheit", sagte Licht. Reckitt, Produzent von Durex-Kondome und Calgonit-Geschirrspültabs, hat in den vergangenen Jahren verstärkt auf eine Lokalisierung seiner Lieferkette gesetzt und betreibt weltweit zahlreiche Produktionsstätten.

Iran bestreitet Abschuss von Drohnen auf Aserbaidschan

Die iranischen Streitkräfte haben nach Angaben staatlicher Medien bestritten, Drohnen in Richtung des benachbarten Aserbaidschan abgefeuert zu haben, und machten stattdessen Israel dafür verantwortlich. "Solche Aktionen Israels zur Störung der Beziehungen zwischen muslimischen Ländern haben eine Vorgeschichte", erklärte die Rundfunkgesellschaft der Islamischen Republik Iran in einem Beitrag auf X. Das israelische Militär nahm dazu nicht sofort Stellung.

Spanien entsendet Fregatte zur Verteidigung Zyperns

Spanien entsendet seine modernste Fregatte, um bei der Luftverteidigung der Insel Zypern - einem Mitgliedstaat der Europäischen Union - zu helfen, die Ziel iranischer Drohnen war. Das Schiff, die "Christopher Columbus", wird auch bereitstehen, um bei der Evakuierung von Zivilisten aus dem Nahen Osten zu helfen, teilte das spanische Verteidigungsministerium mit. Der spanische Einsatz ist Teil einer größeren Flotte von niederländischen, griechischen und italienischen Kriegsschiffen unter der Führung des französischen Flugzeugträgers "Charles de Gaulle". Diese wird entsandt, um bei der Sicherung des Luftraums über Zypern zu helfen, das nur 150 Meilen vor der israelischen Küste liegt. Dies ist insofern bedeutsam, als Spanien den US-Krieg im Iran abgelehnt hat und sich weigerte, bei diesem Unterfangen direkt mit den USA zusammenzuarbeiten.

Saudi Aramco leitet mehr Öl zum Roten Meer um

Der saudische Ölriese Aramco leitet einen größeren Teil seiner Rohölexporte zum Rotmeerhafen Yanbu um, um die Straße von Hormus zu umgehen, wo die Schifffahrt nahezu zum Erliegen gekommen ist. Aramco hat einige seiner Kunden in Asien gefragt, ob sie in der Lage seien, Ladungen in Yanbu abzuholen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Einige Schiffe sollten voraussichtlich am Donnerstag mit dem Verladen von Fracht beginnen, sagten die Personen. Aramco betreibt eine Ost-West-Pipeline mit einer Kapazität von 5 Millionen Barrel pro Tag, die es dem Unternehmen ermöglicht, Rohöl über eine Strecke von etwa 750 Meilen von den östlichen Ölfeldern nach Yanbu zu transportieren. Von dort aus bietet die ägyptische Sumed-Pipeline eine entscheidende Verbindung zum Mittelmeer.

Katar meldet weitere Angriffe

Katar ist am Donnerstag erneut Ziel von Raketenangriffen. Die Luftverteidigung fangen die anfliegenden Geschosse ab, teilte das Verteidigungsministerium mit und forderte die Bürger auf, Ruhe zu bewahren und den offiziellen Anweisungen Folge zu leisten. Katar, das auch den größten US-Luftwaffenstützpunkt in der Region beherbergt, hatte zuvor die Evakuierung von Gebäuden in der Nähe der US-Botschaft in der Hauptstadt Doha als "vorübergehende Vorsichtsmaßnahme" angekündigt.

