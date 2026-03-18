IRAN-BLOG/Explosionen erschüttern South-Pars-Gasfeld - Iran droht mit Vergeltung

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen im Nahen Osten:

Explosionen erschüttern South-Pars-Gasfeld - Iran droht mit Vergeltung

Nach Angaben von iranischen Staatsmedien ist es in mehreren Abschnitten des South-Pars-Gasfeldes, das weltweit größte seiner Art, die sich Iran und Katar teilen, zu Explosionen gekommen. Der Sprecher des Außenministeriums von Katar, Majed Al Ansari, verurteilte die Angriffe und bezeichnete die gezielten Angriffe auf das Feld - eine Erweiterung des katarischen North Field - als "gefährlichen und unverantwortlichen Schritt angesichts der aktuellen militärischen Eskalation in der Region". Unabhängig davon berichtete die mit dem iranischen Revolutionsgarden verbundene Nachrichtenagentur Fars News, dass Explosionen mehrere Anlagen im nahegelegenen Raffineriekomplex Asaluyeh getroffen hätten. Die Lagertanks und Betriebsbereiche in mehreren Bereichen der Raffinerie seien betroffen, hieß es. Die Mitarbeiter seien an sichere Orte gebracht worden, während Notfallteams daran arbeiteten, die Brände einzudämmen, meldete die Agentur. Fars News zitierte Quellen, wonach der Angriff nicht unbeantwortet bleiben werde und der Iran möglicherweise feindliche Infrastruktur ins Visier nehmen werde, die zuvor als sicher galt. Die Angriffe schienen die Energiepreise in die Höhe zu treiben, wobei die europäischen Erdgaspreise am Mittwoch um 6 Prozent stiegen.

Israel nimmt Brücken und Tankstellen im Libanon ins Visier

Das israelische Militär scheint seine Liste der Angriffsziele im Libanon auf staatliche Infrastruktur auszuweiten und greift Brücken und Tankstellen an, die seiner Aussage nach von der vom Iran unterstützten Miliz Hisbollah genutzt werden. Israel griff Tankstellen der Firma Amana im Südlibanon an, nachdem die Hisbollah eine Salve von Geschossen auf Israel abgefeuert hatte. Dies geht aus Angaben eines Militärsprechers sowie einem Video hervor, das eine Rauchwolke über einer Tankstelle zeigt und von Storyful verifiziert wurde, einem Unternehmen der News Corp, der Muttergesellschaft des Wall Street Journal. Das israelische Militär fügte hinzu, es werde Brücken über den Litani ins Visier nehmen, die seiner Aussage nach von der Hisbollah zum Transport von Waffen und Verstärkung genutzt würden. Der libanesische Präsident und Premierminister haben seit ihrem Amtsantritt im vergangenen Jahr versucht, die Waffen unter staatlicher Kontrolle zu monopolisieren, hatten jedoch Schwierigkeiten, die Hisbollah in Schach zu halten. Israel ist skeptisch, dass das libanesische Militär, das es als schwach einschätzt, die Hisbollah zerschlagen kann. Israelische Militärvertreter hatten zuvor erklärt, sie würden es generell vermeiden, staatliche Infrastrukturziele im Libanon anzugreifen, obwohl Israel Anfang dieses Monats eine Brücke über den Litani angegriffen hatte.

Israel: Irans Geheimdienstminister getötet

Israel hat nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers den iranischen Geheimdienstminister Esmail Khatib getötet. Israel Katz sagte, Israel werde die gesamte iranische Führung jagen. "Israels Politik ist klar und unmissverständlich: Niemand im Iran genießt Immunität, und jeder ist ein Ziel", sagte Katz.

Nato schickt zusätzliche Patriot-Luftabwehr in die Türkei

Die Nato stationiert eine weitere Patriot-Luftabwehrbatterie in der Türkei. Damit werde die Luftabwehr der Allianz gestärkt, teilte das Verteidigungsministerium des Landes mit. Diese hatte zuvor drei vom Iran abgefeuerte Raketen abgeschossen. Das zusätzliche System werde in die Provinz Adana in der Südtürkei geschickt, sagte ein türkischer Militärsprecher. Dort werde es neben einer bestehenden Patriot-Batterie Spaniens stationiert. Adana ist der Standort eines großen Luftwaffenstützpunktes. Dort sind US-Truppen sowie amerikanische Atomwaffen stationiert. Der Stützpunkt war das Ziel des ersten von drei iranischen Raketenangriffen auf die Türkei seit Kriegsbeginn. Die Luftabwehr der Nordatlantikvertrags-Organisation fing alle drei Angriffe ab.

Iran positioniert mehr Öl außerhalb des Persischen Golfs

Auch wenn die Verladungen von Öltankern an den wichtigen Terminals der iranischen Insel Kharg nach der Bombardierung militärischer Einrichtungen durch die USA in der vergangenen Woche stabil bleiben, scheint der Iran mehr Rohöl für den Export an seinem Jask-Terminal außerhalb des Persischen Golfs zu positionieren. Dies teilte das auf Meeresdaten spezialisierte Unternehmen Kpler mit. "Während Kharg der Schwerpunkt bleibt, entwickelt sich Jask zu einer kritischen sekundären Dynamik", schrieb Kpler in einer Research Note. Während Schiffe Kharg über die weitgehend geschlossene Straße von Hormus erreichen, liegt Jask am Golf von Oman und ist leichter zugänglich. Kpler teilte mit, dass die nachverfolgbaren Onshore-Bestände in Jask auf einen Rekordwert von rund 5,42 Millionen Barrel gestiegen seien.

Iran: Vergeltungsschläge gegen Tel Aviv nach Tötung Larijanis

Iranische Raketenangriffe haben in der Nacht zum Mittwoch schwere Schäden in Zentralisrael verursacht. Teheran bezeichnete die Attacken als Vergeltung für die Tötung des iranischen Sicherheitschefs Ali Larijani durch Israel. Eine Rakete schlug in der Stadt Ramat Gan nahe Tel Aviv ein und tötete einen Mann und eine Frau. Damit stieg die Gesamtzahl der in Israel seit Kriegsbeginn getöteten Personen auf mindestens 14. In der Stadt Holon in Zentralisrael wurden durch einen Raketeneinschlag mehrere Autos und eine Stromleitung in Brand gesetzt. Zudem wurde nach Angaben israelischer Rettungsdienste ein Bahnhof in Tel Aviv beschädigt.

Luftschläge gegen Irans Raketenstellungen an Straße von Hormus

US-Streitkräfte haben unter Einsatz von bunkerbrechenden 5.000-Pfund-Bomben ("Deep-Penetrator-Munition") iranische Raketenstellungen entlang der Küste nahe der Straße von Hormus angegriffen. Dies teilte das US Central Command (Centcom) mit, das die Militäraktionen im Nahen Osten koordiniert. Laut Centcom verfügte der Iran an diesen Standorten über Anti-Schiff-Marschflugkörper, die eine Gefahr für die internationale Schifffahrt in der strategisch wichtigen Wasserstraße darstellten. Üblicherweise werden über diesen Seeweg etwa 20 Prozent des weltweiten Ölbedarfs transportiert. Der Schiffsverkehr in der Meerenge ist aufgrund der Sorge vor iranischen Angriffen derzeit weitgehend zum Erliegen gekommen.

IAEA: Iran meldet Einschlag nahe Atomkraftwerk Buschehr - keine Schäden

Die Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen hat nach eigenen Angaben vom Iran die Mitteilung erhalten, dass ein Geschoss das Gelände um das Kernkraftwerk Buschehr getroffen habe. Es seien jedoch keine Schäden gemeldet worden. Die Behörde erklärte in einem Beitrag auf X, ihr Generaldirektor "bekräftigt den Aufruf zu maximaler Zurückhaltung während des Konflikts, um das Risiko eines nuklearen Unfalls zu verhindern".

Australien: Iranisches Geschoss löst Brand auf Basis in VAE aus

Australien hat mitgeteilt, dass ein iranisches Geschoss in der Nähe seines Stützpunktes Al Minhad in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeschlagen habe. Dies löste einen Brand aus, der einen Unterkunftsblock und eine medizinische Einrichtung beschädigte. Premierminister Anthony Albanese erklärte, dass keine australischen Verteidigungskräfte durch das Projektil verletzt wurden, welches auf einer Zufahrtsstraße zur Basis einschlug. Australien hat ein E-7A-Wedgetail-Flugzeug entsandt, um die Verteidigung der Region zu stärken, insbesondere in den VAE, wo mehr als 20.000 Australier leben. Die Regierung plant zudem die Bereitstellung von Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles für die VAE, die Ziel von Raketen- und Drohnenangriffen aus dem Iran geworden sind.

Israel greift Hisbollah-Ziele im Südlibanon an

Das israelische Militär hat mit Angriffen auf nach eigenen Angaben genutzte Ziele der Hisbollah im Südlibanon begonnen. "Nach der Evakuierung der Zivilbevölkerung im Gebiet von Tyrus im Südlibanon und als Reaktion auf den Raketenbeschuss auf den Staat Israel hat die IDF mit Angriffen auf Terrorziele der Hisbollah begonnen", teilten die Israel Defense Forces (IDF) in einer Erklärung mit.

Irak spricht mit Iran über Hormus-Durchfahrt

Der Irak führt Gespräche mit dem Iran, um die Durchfahrt einiger seiner Öltanker durch die Straße von Hormus zu sichern, sagte der Ölminister des Landes am Dienstag. "Wir müssen ihnen die Identität dieser Schiffe, ihren Namen, ihre Zugehörigkeit und wem sie gehören, mitteilen", sagte Hayyan Abdul Ghani Al-Sawad in einem Fernsehinterview mit dem Sender AlSharqiya. Der Irak hat die Rohölproduktion von etwa 4,2 Millionen Barrel pro Tag auf knapp über 1 Million Barrel pro Tag gedrosselt, nachdem die Exporte durch die Straße von Hormus durch den Krieg im Nahen Osten faktisch gestoppt wurden. Der Großteil der irakischen Rohölproduktion befindet sich im Süden und wird normalerweise von Terminals in Basra exportiert und durch die Meerenge verschifft.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 09:51 ET (13:51 GMT)