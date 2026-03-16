IRAN-BLOG/Trump fordert Nato-Hilfe in Straße von Hormus

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Trump fordert Nato-Hilfe in Straße von Hormus

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit der Financial Times die Nato-Verbündeten der USA vor einer "sehr schlechten" Zukunft gewarnt, sollten sie nicht bei der Öffnung der Straße von Hormus helfen. Trump forderte Großbritannien, China, Frankreich, Japan und Südkorea auf, Kriegsschiffe in die Meerenge zu entsenden. Er rief die Länder dazu auf, "alles zu tun, was nötig ist", um zu helfen. "Wenn es keine Reaktion gibt oder wenn die Reaktion negativ ausfällt, denke ich, dass dies sehr schlecht für die Zukunft der Nato sein wird", sagte Trump zur der Financial Times.

Trump könnte Gipfeltreffens mit Xi verschieben

US-Präsident Donald Trump erwägt, seine für Ende des Monats geplante Reise nach Peking zu verschieben. Gleichzeitig drängt er China dazu, bei der Wiederherstellung der Befahrbarkeit der Straße von Hormus zu helfen. In einem Interview mit der Financial Times sagte Trump, er wünsche sich, dass Peking vor seinem Gipfeltreffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zur Bewältigung der Ölversorgungsengpässe beitrage. "Ich denke, China sollte ebenfalls helfen, da das Land 90 Prozent seines Öls über die Meerenge bezieht", sagte Trump. "Wir möchten das vorher wissen", sagte er in Bezug auf das Gipfeltreffen. "Wir verschieben es vielleicht", sagte er, ohne anzugeben, um wie lange.

Japan plant noch keine Entsendung von Schiffen nach Hormus

Japan plant derzeit nicht, Kriegsschiffe in den Nahen Osten zu entsenden. "Wir erwägen derzeit keine Entsendung der SDF", sagte Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi im Parlament und bezog sich dabei auf die japanische Berufsarmee, die als "Selbstverteidigungsstreitkräfte" (Self Defense Forces, SDF) bezeichnet wird. In derselben Sitzung erklärte die japanische Premierministerin Sanae Takaichi, Japan habe noch keine offizielle Anfrage der USA zur Beteiligung an der Wiederöffnung der Straße von Hormus erhalten. Sie fügte jedoch hinzu: "Die japanische Regierung prüft derzeit, wie angemessen darauf reagiert werden kann." Der Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, dass Verbündete wie Japan den USA bei der Wiederöffnung der Meerenge helfen sollten, erfolgte im Vorfeld des Gipfeltreffens zwischen Trump und Takaichi diese Woche in Washington, D.C.

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March 16, 2026 02:36 ET (06:36 GMT)