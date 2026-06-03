Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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03.06.2026 16:36:00
Iran conflict hasn’t slowed the economy, but rising inflation coaxes businesses to freeze hiring
The largest part of the economy grew faster in May even as businesses had to cope with the worst inflation in several years, but it came at a cost to jobseekers. Many companies have adopted temporary hiring freezes to offset their own rising costs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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