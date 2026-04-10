Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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11.04.2026 01:05:00
Iran Conflict Threatens Lucrative Luxury Stock -- Time to Panic, or Time to Buy?
Despite a fragile ceasefire currently, there's still potential trouble brewing from the conflict in Iran. Mainstream automakers such as Ford Motor Company (NYSE: F) and General Motors (NYSE: GM) don't do big business in the Middle East and remain relatively unimpacted by the current Iran conflict.It's a different scenario for high-flying luxury stocks such as Ferrari (NYSE: RACE), which took a hit in the markets after the Iran conflict began. Dubai (in the United Arab Emirates) has been a massive driver of growth in recent years, and the rising Middle East tensions come at a crucial time in the luxury industry and for Ferrari investors. Here's how much it should concern you.High-end and super-luxury automakers face growing uncertainty across the globe with demand in China and Europe slower, tariffs eroding profits in the U.S., and now the conflict in Iran disrupting a highly coveted luxury region. In fact, according to Bernstein, the Middle East was the fastest-growing luxury market last year. Former Aston Martin CEO Andy Palmer told Automotive News, "For a manufacturer of premium and luxury cars in particular, it's an utter disaster." Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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