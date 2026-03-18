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18.03.2026 17:45:38

Iran dämmt Brände nach Angriff auf Gasanlagen ein

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Nach Luftangriffen auf Anlagen der Gasindustrie am Persischen Golf ist die Lage nach iranischen Angaben unter Kontrolle. Laut Nachrichtenagentur Fars erklärte der Gouverneur der Provinz Asalujeh, dadurch ausgelöste Brände seien eingedämmt worden.

Das Feuer, das noch brenne, stehe mit verbliebenen Gasen in den Leitungen in Zusammenhang, hieß es weiter. Sobald diese geleert seien, würden die Flammen von selbst erlöschen. Für die Bevölkerung umliegender Städte bestehe keine Gefahr.

Das Gasfeld "South Pars", das der Iran und Katar ausbeuten, ist die weltweit größte bekannte Gasreserve und liefert rund 70 Prozent der iranischen Gasversorgung.

Medien hatten zuvor unter Berufung auf israelische Regierungskreise berichtet, dass die Luftwaffe des Landes Angriffe auf die Gasindustrie am Persischen Golf geflogen habe. Der Gouverneur von Asalujeh machte US-Streitkräfte für den Angriff mitverantwortlich.

Israel hatte bereits während des Zwölftageskrieges im Juni 2025 Anlagen auf dem Gasfeld angriffen./da/DP/zb

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