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04.05.2026 15:29:39
Iran definiert neue Kontrollzone in der Straße von Hormus
TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Streitkräfte haben in der Straße von Hormus eine neue Kontrollzone definiert. Die mit den mächtigen Revolutionsgarden verbundene Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlichte dazu auf Telegram eine Karte, die den Bereich ausweist. Sie reicht demnach von der iranischen Insel Gheschm südlich im Persischen Golf bis nach Umm al-Kaiwain an die Nordwestküste der Vereinigten Arabischen Emirate. Weiter östlich im Golf von Oman definiert die iranische Marine das Kontrollgebiet vom iranischen Küstenort Kuh-e Mobarak südlich bis zur emiratischen Hafenstadt Fudschaira./arb/DP/jha
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