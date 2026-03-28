28.03.2026 10:44:00

Iran - Diesel und Benzin am Freitag teurer

Vor dem Wochenende sind die Spritpreise an den österreichischen Tankstellen gestiegen: Sowohl für Diesel als auch für Benzin wurde im Schnitt mehr verrechnet als nach der letzten Preisanpassung am Mittwoch. Der österreichweite Median aller eingegangenen Preismeldungen lag für Diesel bei 2,196 Euro je Liter, nach 2,176 am Mittwoch, teilte die E-Control am Samstag auf ihrer Homepage mit. Beim Benzin lag der Mittelwert bei 1,889 Euro, nach 1,864 am Mittwoch.

Deutlich gestiegen ist allerdings auch der Rohölpreis. Die Nordseesorte Brent notierte am Freitagabend bei 113,96 US-Dollar (98,95 Euro) je Barrel (159 Liter), Mittwochabend lag der Preis noch bei 101,48 Dollar.

Preisbremse ab Mittwoch

Allerdings sollte es beim Spritpreis in Österreich bald Entwarnung geben, wenn es nach den Plänen der Regierung geht. Am Freitag hat auch der Bundesrat für die Spritpreisbremse grünes Licht gegeben. Daher kann diese bereits nächsten Mittwoch in Kraft treten. Einerseits soll die Mineralölsteuer gesenkt werden, andererseits sind auch Eingriffe in die Margen für Unternehmen der Treibstoffbranche vorgesehen. Damit sollen die Spritpreise um zehn Cent gesenkt werden.

Allerdings gehe es vor allem um die Versorgungssicherheit, merkte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) dazu an. Daher stehen ab dem 1. April 65.000 Tonnen der Pflichtnotstandsreserve zur Verfügung, ergänzte der Minister.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 0410-26, 88 x 80 mm) fel/ths

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