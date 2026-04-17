Iran droht USA für Fall andauernder Seeblockade

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat den USA für den Fall gedroht, dass sie an ihrer Seeblockade in der Straße von Hormus für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel festhalten. "Die sogenannte Seeblockade stellt einen Verstoß gegen die Waffenruhe dar und wird eine angemessene Reaktion des Irans zur Folge haben", sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge.

Er betonte, das Öffnen und Schließen der Straße von Hormus finde nicht in den sozialen Medien statt, sondern es sei der Iran, "der als entscheidender Akteur in dieser Angelegenheit" agiere. Mit Blick auf die Ankündigung des iranischen Außenministers Abbas Araghtschi, die Handelsschiffen und Öltankern zunächst wieder die Durchfahrt durch die Meerenge zu erlauben, sagte Baghai: "Nach dem Waffenstillstand ist die Durchfahrt ziviler Schiffe in der Straße von Hormus nach Koordinierung der zuständigen Stellen ungehindert möglich."

Zugleich äußerte Baghai sich mit Blick auf mögliche weitere Verhandlungen mit den USA über einen dauerhaften Frieden: "Sobald wir das Gefühl haben, dass unsere Interessen berücksichtigt und gesichert sind, dann sind wir auch nicht weit von einer Einigung." Für den Iran seien die Aufhebung der Sanktionen sowie die Wiedergutmachung der Kriegsschäden enorm wichtig.