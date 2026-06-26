26.06.2026 10:46:39

Iran droht wegen angeblicher israelischer Militärflieger

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans oberste Militärführung hat wegen angeblicher israelischer Militärflugzeuge im Luftraum in der Nachbarschaft der Islamischen Republik eine Drohung ausgesprochen. Es betrachte die Flugzeuge "im Anflug auf den Iran" als Gefährdung, hieß es in einer Stellungnahme des Hauptquartiers Chatam al-Anbjia, die die Nachrichtenagentur Fars verbreitete. Die Angaben konnten zunächst nicht überprüft werden.

Sollten die USA Israel nicht Einhalt gebieten können, behalte sich der Iran "das Recht vor, auf solche Maßnahmen zu reagieren", hieß es in der Stellungnahme weiter. Wo genau sich die israelischen Flugzeuge befinden sollen, wurde nicht deutlich.

Erst am Donnerstag war es zu einem Zwischenfall in der Straße von Hormus gekommen. US-Medien zitieren aus anonymen Quellen, wonach eine iranische Drohne ein Schiff in der Meerenge getroffen habe. Die Weltschifffahrtsorganisation stoppte vorläufig eine Evakuierungsmission in der Region. Der Iran hatte gewarnt, dass nur Transite entlang der von Teheran festgelegten Routen sicher seien./mar/DP/stk

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