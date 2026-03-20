|
20.03.2026 08:24:00
Iran - Energieexperte: Höhere Preise für Gas auch nach dem Krieg
Ein Grund dafür sei die Erwartungshaltung des Markts - vor dem Krieg in Nahost seien Flüssiggas-Kapazitäten in Katar aufgebaut worden, die dem Markt nun nicht zugeführt werden können, so der Energieberater von der Firma JBC Vienna. "Die Erwartungshaltung ist nun von jedem enttäuscht." Ausbleibendes Flüssiggas aus Katar sei weltweit ein großes Problem, aber auch Europa sei stark von dem Energieträger aus dem Golfstaat abhängig, meinte Benigni. In der Konsequenz werde auch das Befüllen der Gasspeicher in Österreich teurer.
Mit Blick auf bombardierte Öl-Förderanlagen sei in einem positiven Szenario davon auszugehen, dass die Produktion nach Ende des Krieges innerhalb von ein bis zwei Monaten wieder richtig anläuft, so der Fachmann weiter. "Das ist überbrückbar, aber auch in diesem Bereich werden die Preise nicht so schnell wieder auf das vorherige Niveau zurückgehen."
tpo/hel
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Der heimische Leitindex präsentiert sich am Freitag mit leichten Gewinnen, während auch der deutsche Leitindex etwas zulegt. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.