Iran - Experte erwartet für Haushalte keinen starken Gaspreisanstieg

Die durch den Krieg in Nahost stark gestiegenen Gaspreise im Großhandel werden zunächst keine allzu großen Auswirkungen auf die Haushalte haben. Inwieweit die Kurse auf die Verbraucherpreise durchschlagen, hänge insbesondere davon ab, über welche Energieverträge Kundinnen und Kunden verfügen, erklärte Energieexperte Christoph Dolna-Gruber von der Österreichischen Energieagentur im Gespräch mit der APA. An den Zapfsäulen wirkt sich der Ölpreisanstieg akut stärker aus.

"Bei neuen Gasverträgen wird sich das höhere Preisniveau relativ schnell abbilden, etwa wenn Kunden in eine neue Wohnung einziehen. Bei Floatern, die es auch im Gasbereich gibt, wird das ebenso schneller schlagend, bei den Bestandsverträgen hängt es wiederum davon ab, wie lange die Krise andauert", so Dolna-Gruber. In jedem Fall bewege man sich aktuell höchstens im Bereich weniger Cent pro Kilowattstunde (kWh). Das sei bei Gas zwar nicht nichts, aber auch bei weitem nicht vergleichbar mit der Situation im Jahr 2022, als Russland die Ukraine angriff und es enorme Verwerfungen an den Märkten gab.

Dauer der Krise ausschlaggebend

Der Brent-Ölpreis war bis Dienstagmittag um über 8 Prozent auf 85 Dollar (72,66 Euro) je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit Juli 2024 hochgeschnellt. Der europäische Erdgas-Future kletterte auf den höchsten Wert seit über drei Jahren. "Aktuell geht der Großhandelsmarkt noch davon aus, dass das eine Krise kurzfristiger Natur ist, weil die Anstiege kurzfristige Produkte betreffen. Wenn man sich Preise etwa für Winter 2026 ansieht, sind diese schon noch gedämpfter", meinte der Ökonom dazu.

Daraus lasse sich aber auch schließen, dass vieles von der Dauer der Krise und möglicher weiterer Eskalation abhänge. Im Fokus steht derzeit die Straße von Hormuz, ein globales Nadelöhr für Öl- und Flüssiggastransporte, aber auch der Lieferstopp von Flüssiggas aus dem wichtigen Förderland Katar. Sollten weitere Ölfelder oder ähnliche Installationen attackiert werden, werde sich dies spürbar negativ auswirken. Schon jetzt seien die Spritpreise in Österreich um gut 10 Prozent höher als vor dem Krieg, eine Prognose für die nahe Zukunft wage er aufgrund der bestehenden Unsicherheiten nicht, sagte Dolna-Gruber.

Strompreise ziehen (begrenzt) mit

Auch die Strompreise sind aufgrund des Merit-Order-Prinzips und der damit einhergehenden Kopplung vom aktuellen Gaspreisanstieg betroffen. Dies vor allem in den Abendstunden, wenn der Stromverbrauch ansteigt und verstärkt Gaskraftwerke anlaufen. Da man aber zu Beginn der warmen Jahresphase stehe und damit Wasserkraft und Photovoltaik ergiebiger werden, dürfte der gestiegene Gaspreis in nächster Zeit nicht mehr so stark auf Strom durchschlagen, wie dies Anfang des Winters der Fall wäre, so der Experte.

Generell sieht Dolna-Gruber im Lichte der aktuellen Entwicklungen mehr Tempo bei der Energiewende gefragt, um Importabhängigkeiten zu reduzieren. Es brauche einen größeren Fokus im Bereich Windkraft, Photovoltaik oder etwa der Geothermie. Aber auch eigene Öl- und Gasvorkommen sollten erschlossen werden. Es gehe um "strukturelle Auswege" für den Energiemarkt, sonst "spüren wir in der nächsten Krise wieder die Auswirkungen", argumentierte der Experte.

