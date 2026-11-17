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17.11.2026 15:24:38
Iran: Explosionen im Süden des Landes
TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran hat es erneut Explosionen an der Südküste des Landes gegeben. Auf der Insel Gheschm am Persischen Golf seien Detonationen zu hören gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Der Grund für die Explosionen war nach offizieller Darstellung nicht bekannt. Rauch sei über der Insel aufgestiegen. Nach unbestätigten Berichten in den sozialen Medien handelte es sich um US-Luftangriffe.
Der als "Vahid" bekannte Netzjournalist berichtete unter Berufung auf Anwohner von fünf bis sieben Explosionen auf der Insel. "Es war ein furchtbar lauter Knall, und der Rauch der Explosion ist immer noch über der Stadt zu sehen. Anscheinend haben sie die Luftabwehrstellung in der Stadt getroffen", zitierte er auf seinem Telegram-Kanal einen Bewohner./arb/DP/mis
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