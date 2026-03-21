BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
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21.03.2026 10:25:31
Iran fires missiles at UK’s Diego Garcia base
Attack significantly exceeds Tehran’s previously known capabilities, stoking fears in EuropeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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