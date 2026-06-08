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08.06.2026 09:05:38
Iran: Flughäfen stellen Betrieb ein - Flugabwehr aktiv
TEHERAN (dpa-AFX) - Nach israelischen Angriffen in der Nacht stellt der Flughafen in Teheran bis auf weiteres den Betrieb ein. Flüge vom Flughafen Mehrabad seien derzeit eingestellt, berichtete die regierungsnahe Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf eine offizielle Stellungnahme.
Zudem sei in der westiranischen Stadt Kermanschah die Flugabwehr aktiv, um feindliche Geschosse abzufangen, hieß es weiter. Der Flughafen der Stadt stelle ebenfalls seinen Betrieb bis auf weiteres ein, hieß es in einem zusätzlichen Bericht der Agentur.
Bei Angriffen auf Ziele in Tabris im Norden des Landes habe es keine Toten oder Verletzten gegeben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Unabhängig überprüfen lassen sich die Berichte nicht.
Am Sonntagabend hatte der Iran Israel mit Raketen angegriffen. In der Nacht reagierte Israel mit Luftangriffen auf Ziele in verschiedenen Landesteilen des Irans./mar/DP/zb
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