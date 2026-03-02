Flughafen Wien Aktie
WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62
|
02.03.2026 11:02:00
Iran - Flughafen Wien hofft auf kurzen Krieg
Der Flughafen Wien hofft, dass der Iran-Krieg bald endet. Vorstand Julian Jäger sagte am Montag, er sei optimistisch, dass sich die Lage in den nächsten Wochen wieder beruhigt. Pro Tag, in denen die Lufträume in der Region gesperrt sind, kommen 5.000 Passagiere aus Wien hinzu, die festsitzen. Gesperrt sind unter anderem die großen Flughäfen in Dubai, Abu Dhabi und Doha. Auch Airlines, die nicht direkt betroffen sind, müssen großräumig ausweichen.
Der Flughafen-Vorstand peilt für heuer einen Gewinn von 210 Mio. Euro an. An diesem Ziel hält der Airport vorerst auch trotz der Eskalation in Nahost fest. Es "wäre aus meiner Sicht deutlich verfrüht", die Prognose jetzt schon zu ändern, sagte Jäger. Es sei nicht absehbar, ob der Krieg ein paar Tage oder Wochen oder viele Monate dauern wird.
Wenn sich die Lage rasch beruhigt, seien die finanziellen Auswirkungen gering. Sollte die Bombardierungen tatsächlich nur einige wenige Wochen andauern, mache das für die Gewinnprognose keinen Unterschied, sagte Jäger. Vorstandskollege Günther Ofner sagte, dass auch der bisherige Anstieg des Ölpreises sehr moderat ausgefallen sei. Entscheidend sei hier, für wie lange die Straße von Hormuz blockiert werde. Eine längere Blockade hält Ofner im Moment für nicht sehr wahrscheinlich.
Vorstand hält trotz Gewinnrückgangs an Dividendenhöhe fest
Der Vorstand will für das Geschäftsjahr 2025 trotz eines Gewinnrückgangs um mehr als zehn Prozent an der Dividendenhöhe festhalten. Die Aktionäre, darunter das Land Niederösterreich und die Stadt Wien mit je 20 Prozent, sollen wie im Vorjahr 1,65 Euro pro Aktie ausgeschüttet bekommen. Wegen Abschreibungen durch den Stopp für den Bau einer dritten Start- und Landebahn sank der Gewinn auf 210 Mio. Euro, nach 240 Mio. Euro 2024, wie das börsennotierte Unternehmen am Montag mitteilte.
Bereits im Jänner hatte der Flughafen-Vorstand angekündigt, dass auch heuer der Nettogewinn wieder bei 210 Mio. Euro liegen sollte. Wegen des Iran-Kriegs steht hinter der Prognose allerdings ein Fragezeichen. Durch den Luftangriff der USA und Israels ist der Luftverkehr in der Nahostregion massiv gestört, zudem wird mit einem Anstieg des Ölpreises gerechnet.
2025 steigerte der Flughafen seinen Umsatz auf 1,129 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 7,2 Prozent verglichen mit 2024. Der operative Gewinn (EBIT) ging von 306 auf rund 280 Mio. Euro zurück.
pro/bel
ISIN AT00000VIE62
Aktien in diesem Artikel
Flughafen Wien AG
|53,60
|-1,11%
