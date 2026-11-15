Iran greift Ziele in Bahrain mit Drohnen an

MANAMA/TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigener Darstellung erneut einen US-Militärstützpunkt im Golfstaat Bahrain angegriffen. Das Radarsystem auf der Hubschrauberbasis Al-Riffa südlich der Hauptstadt Manama sei von sechs Drohnen getroffen worden, erklärte die einflussreiche Militärorganisation. Das Verteidigungsministerium in Bahrain hingegen sprach von der erfolgreichen Abwehr eines iranischen Drohnenangriffs. Die Angaben beider Seiten konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Das zuständige Regionalkommando des US-Militärs, Centcom, machte dazu zunächst keine Angaben. Das Innenministerium in Bahrain hatte zuvor auf der Plattform X zweimal Raketenalarm gemeldet und die Bevölkerung aufgefordert, Schutz zu suchen. Der Angriff erfolgte, nachdem der Iran wenige Tage zuvor erstmals seit rund zwei Monaten den mit Washington verbündeten Inselstaat wieder attackiert hatte.

Konflikt um die Straße von Hormus dauert an

Irans Revolutionsgarden reagierten mit der erneuten Attacke nach eigenen Angaben auf jüngste Angriffe des US-Militärs im Süden des Irans. In den vergangenen Monaten nahmen die US-Streitkräfte immer wieder Radaranlagen und Raketenabschussrampen an der iranischen Küste ins Visier, darunter vor wenigen Tagen auf der Insel Gheschm in der Straße von Hormus. Dennoch scheint es den Streitkräften des Irans zu gelingen, Angriffe von Land auszuführen und Minen in der Meerenge zu legen.

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht die US-Marine, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas durch die Meerenge wieder zu ermöglichen. US-Präsident Donald Trump hat zwar signalisiert, nicht zu größeren Kampfhandlungen zurückkehren zu wollen. Der Konflikt mit der Islamischen Republik ist jedoch bis heute ungelöst, Verhandlungen stecken seit Monaten in der Sackgasse./ln/DP/zb