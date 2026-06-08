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08.06.2026 10:50:38
Iran: Haifa war Ziel bei Angriffen
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat bei neuen Angriffen auf Israel nach eigenen Angaben Ziele in Haifa ins Visier genommen. Nach Angriffen auf petrochemische Anlagen im eigenen Land hätten die Revolutionsgarden "ähnliche Anlagen" in der israelischen Küstenstadt angegriffen, teilten die Streitkräfte mit. Eine Stellungnahme von israelischer Seite liegt bisher nicht vor.
In der Nacht hatte die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben petrochemische Anlagen an verschiedenen Orten im Iran angegriffen. Der Iran bestätigte Angriffe auf eine Anlage in der Provinz Chusestan./mar/DP/stw
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