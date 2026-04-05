Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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05.04.2026 16:45:00
Iran Has Threatened America's Tech Giants. Time to Sell?
The conflict in the Middle East has led to an unexpected target: American tech giants. Iran's Revolutionary Guard Corps (IRGC) said it plans to target the operations of U.S. technology companies within the Middle East, and it named most of the Magnificent Seven companies and other widely recognized enterprises.These companies should take this threat seriously as the IRGC has already attacked some of Amazon's (NASDAQ: AMZN) data centers. Indeed, such attacks could slow the growth of tech companies, forcing them to either spend more to maintain operations or possibly leave the region altogether.Nonetheless, the more critical question for shareholders is how much such attacks affect tech stocks. Here is what investors should keep in mind, particularly with three of the top tech companies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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