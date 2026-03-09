UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Preisdruck 09.03.2026 15:27:00

Iran-Konflikt: Bank Austria hebt Inflationsprognose für Österreich an

Iran-Konflikt: Bank Austria hebt Inflationsprognose für Österreich an

Das Ziel der Regierung, die Inflation in Österreich heuer auf unter 2 Prozent zu drücken, rückt wegen des Kriegs im Iran in weite Ferne.

Die Bank Austria hat am Montag ihre Prognose für 2026 von 1,9 auf 2,5 Prozent angehoben. Die Energiepreissteigerungen würden zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt kommen, da die Inflation erst im Jänner auf 2,0 Prozent gesunken war. Auch für die Konjunktur stellt das Aufleben der Inflation ein Risiko dar, so die Ökonomen.

"Wir haben unsere optimistische Inflationsprognose von 1,9 Prozent im Jahresdurchschnitt 2026 auf 2,5 angehoben, unter der Annahme eines überschaubaren Zeitrahmens des Konflikts und keiner weiteren Eskalationen, die sich negativ auf die Energiepreise auswirken würden. Auch für 2027 ist mit 2,2 Prozent mit einer etwas höheren Inflation, als bis vor kurzem angenommen, zu rechnen", erklärte der Bank-Austria-Volkswirt Walter Pudschedl.

Die Analysten gehen ihrer Prognose aber davon aus, dass der Rohölpreis trotz der jüngsten Ausschläge wieder sinkt. Sie erwarten im Jahresdurschnitt nun nicht mehr 65, sondern 75 US-Dollar. Wenn der Konflikt nicht weiter eskaliert und die wichtigsten Energieanlagen unberührt bleiben, sollte der Ölpreise bis Ende 2026 wieder auf rund 70 Dollar pro Barrel zurückgehen, sagte Chefökonom Stefan Bruckbauer. Tritt die Prognose so ein, bedeutet das für einen durchschnittlichen Haushalt mit Dieselauto Mehrkosten von 80 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Bei Benzinern sind es aufgrund der niedrigeren durchschnittlichen Fahrleistung rund 30 Euro.

pro/bel

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Kursexplosion beim Ölpreis lässt Aktien von Lufthansa und TUI abstürzen
Goldpreis fällt trotz geopolitischer Krise - das steckt dahinter
Novo Nordisk-Aktie höher: Einigung mit Hims & Hers - Kooperation geplant

Bildquelle: Immersion Imagery / Shutterstock.com,MichaelJayBerlin / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

mehr Analysen
16.02.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
13.02.26 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

UniCredit S.p.A. 66,75 0,98% UniCredit S.p.A.

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 98,96 5,64 6,04

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen