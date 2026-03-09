RENK Aktie

RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rüstungsaktien im Blick 09.03.2026 17:57:00

Iran-Konflikt: Darum finden die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, TKMS und MTU keine gemeinsame Richtung

Iran-Konflikt: Darum finden die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, TKMS und MTU keine gemeinsame Richtung

Trotz der Eskalation des Iran-Konflikts zeigen sich Rüstungsaktien zum Wochenstart uneinheitlich - warum geopolitische Spannungen allein kein Garant für steigende Kurse sind.

• Rüstungsaktien reagieren überraschend verhalten
• Gewinnmitnahmen nach starkem Kursanstieg
• Produktionsengpässe und Marktumfeld bremsen Kurse

Die Rüstungsaktien Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, TKMS und MTU zeigten sich zum Wochenstart uneins. Rheinmetall-Titel gewannen auf XETRA letztlich 2,04 Prozent auf 1.625,00 Euro, Aktien von HENSOLDT zeigten sich 4,68 Prozent höher bei 77,15 Euro - hier dürfte unter anderem eine Kaufempfehlung gestützt haben. RENK-Anteilsscheine notierten 0,47 Prozent im Minus bei 55,45 Euro, während TKMS 0,05 Prozent tiefer bei 93,05 Euro notierten und Aktien von MTU Aero Engines um 2,88 Prozent auf 340,90 Euro fielen.

In Paris legen Thales und in London BAE Systems zu. Thales entwickelt unter anderem Radarsysteme und unterstützt Streitkräfte bei der Sicherung kritischer Infrastruktur. BAE stand zuletzt vor allem als Zulieferer für die THAAD-Raketenabwehr der US-Armee im Fokus. In Mailand sind Aktien von Leonardo stark. Der Technologiekonzern stellt Hubschrauber und Militärflugzeuge sowie elektronische Überwachungssysteme her.

Auch in den USA gibt es Bewegung bei den Rüstungswerten. So steigen die Aktien von Lockheed Martin an der NYSE zeitweise um 0,3 Prozent auf 673,81 US-Dollar und für die Titel von Northrop Grumman geht es um 0,02 Prozent auf 755,99 US-Dollar nach unten. Die Ernennung von Mojtaba Khamenei zum neuen obersten Führer des Iran deute darauf hin, dass es keinen schnellen Frieden im Nahen Osten geben und die Nachfrage nach Ausrüstung wie Drohnen, Raketen, Abfangjägern, bemannten Kampfflugzeugen und Tankflugzeugen daher weiter boomen werde, heißt es.

Paradox am Aktienmarkt: Warum nicht alle Rüstungstitel

Die geopolitische Lage ist aktuell so angespannt wie lange nicht mehr. Nach den militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und der Blockade der Straße von Hormus durch den Iran hätte man an den Börsen eine ungebremste Rally der Verteidigungswerte erwarten können, doch die vergangenen Handelstage zeigen nur für einige Titel überschaubare Gewinne, viele Branchenvertreter haben sogar für Verluste in den Depots der Anleger gesorgt.

Dieses Phänomen ist jedoch weniger ein Zeichen für schwindendes Vertrauen in die Branche als vielmehr das Ergebnis technischer Marktfaktoren und operativer Realitäten.

Anleger nehmen Gewinne mit

Ein wesentlicher Grund für die aktuelle Schwäche ist die Marktpsychologie. So dürften professionelle Investoren die Eskalation im Iran bereits seit dem Jahreswechsel 2025/26 eingepreist haben, was in kräftigen Kursgewinnen für viele Rüstungsaktien mündete, da die Märkte eine Zunahme der Spannungen vorwegnahmen. Mit dem tatsächlichen Ausbruch der Kampfhandlungen trat das klassische Börsensprichwort "Buy the rumor, sell the fact" in Kraft. Anleger nutzten die extrem hohen Kurse, um Gewinne zu realisieren und Liquidität zu sichern, was den Verkaufsdruck bei den eigentlich gefragten Papieren erhöhte.

Operative Hürden bei HENSOLDT und RENK

Während die Nachfrage nach Verteidigungselektronik und Antriebstechnik so hoch ist wie nie zuvor, kämpfen Unternehmen wie HENSOLDT und die RENK Group mit den Schattenseiten des Booms. Die prallen Auftragsbücher führen zu massiven Kapazitätsengpässen. Investoren blicken zunehmend skeptisch auf die Fähigkeit der Unternehmen, diese Aufträge auch zeitnah in Umsatz und Gewinn umzumünzen. Zudem belasten die durch den Konflikt gestörten Lieferketten und die steigenden Energiepreise die Margen. Bei RENK etwa drückte ein vorsichtiger Ausblick auf die Profitabilität - und trotz Rekordnachfrage auch auf die Stimmung der Aktionäre.

Die Sonderrolle von TKMS und MTU Aero Engines

Bei thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) spielt ein weiterer Faktor eine Rolle: Zwar wird die Bedeutung von U-Booten und Korvetten durch die Instabilität am Persischen Golf unterstrichen, doch die Integration in den MDAX bringt kurzfristig auch Belastungen mit sich, da Investoren im Sog fallender Indizes Risiken abbauen und selbst bei als strukturellen Gewinnern wahrgenommenen Werten zunehmend selektiv agieren.

MTU Aero Engines wiederum ist doppelt betroffen: Einerseits profitiert das Unternehmen vom militärischen Triebwerksgeschäft, andererseits leidet die zivile Luftfahrtsparte massiv unter den explodierenden Kerosinpreisen und gesperrten Lufträumen infolge des Iran-Konflikts, was das Gesamtergebnis belastet. Dass das Unternehmen sinkende Margen erwartet, kommt bei Anlegern ebenfalls nicht gut an.

Marktumfeld belastet

Nicht zuletzt drückt das allgemeine Marktumfeld auf die Bewertungen. Die durch den Krieg im Nahen Osten befeuerte Inflation lässt Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen schwinden. Höhere Zinsen verteuern nicht nur die Finanzierung für die Rüstungskonzerne selbst, sondern machen auch Staatsanleihen gegenüber Dividendenwerten attraktiver.

Redaktion finanzen.at mit Material von Dow Jones Newswires

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Kursexplosion beim Ölpreis lässt Aktien von Lufthansa und TUI abstürzen
Aktie im Fokus: Henkel stärkt US-Geschäft - Übernahme der Haarpflegemarke Not Your Mother’s
Aktien von Novo Nordisk-Aktie und Hims & Hers im Fokus: Firmen beenden wohl Rechtsstreit

Bildquelle: MTU Aero Engines,Postmodern Studio / Shutterstock.com,Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Northrop Grumman Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Northrop Grumman Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 76,40 3,10% HENSOLDT
Lockheed Martin Corp. 568,40 -1,59% Lockheed Martin Corp.
MTU Aero Engines AG 346,30 -1,40% MTU Aero Engines AG
Northrop Grumman Corp. 641,40 -1,50% Northrop Grumman Corp.
RENK 55,24 -0,49% RENK
Rheinmetall AG 1 618,50 1,86% Rheinmetall AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 92,90 -0,05% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen